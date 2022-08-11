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Происшествия11 августа 2022 5:38

В Самаре вечером 10 августа спасатели подняли из воды подростка и мужчину

Спасение утопающих произошло в одно время
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Спасатели завершили работы ближе к восьми часам вечера.

Спасатели завершили работы ближе к восьми часам вечера.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 10 августа 2022 года спасатели ВСЧУ «ВСС ОСВОД» работали на Волге в Ленинском районе Самары. Здесь едва не утонули сразу два человека - 16-летний подросток и 21-летний молодой человек. Информацию сообщили в ГУ МЧС по региону.

– Спасатели вытащили мальчика и мужчину из воды. Сообщение о спасении поступило в 19:50, – рассказали в региональном ГУ МЧС.

Напомним, ранее в Самарской области произошла другая героическая история. Школьник из Тольятти спас утопающую девочку. Мальчик помог пострадавшей выбраться на берег, убедился, что с ней все в порядке и скромно отправился по своим делам.