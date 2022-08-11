Дерзкая кража из интим-магазина в Тольятти попала на видео

Преступники прихватили с собой секс-игрушки, массажное масло и боди-костюм Фото: Скриншот с видео

Стали известны подробности дерзкого преступления в интим-магазине «Влюбленный кролик» в Тольятти. Там в конце июля 2022 года четверо бородатых мужчин похитили товары почти на 20 тысяч рублей. Момент кражи попал на запись видеокамеры.

По данным полицейских, посетители торговой точки прихватили с собой много чего интересного. Они стащили БДСМ-набор, массажные масло и свечу, чокер, боди-костюм и несколько вибраторов. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, общая сумма похищенного составила 18 683 рубля. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

Сейчас правоохранители продолжают разыскивать воришек. Приметы подозреваемых: черноволосые мужчины кавказской национальности, все с бородой, рост 175-180 см. У всех были черные сумки через плечо. У одного есть тату на левой кисти.

Всех, кто что-либо знает о данных мужчинах или их местонахождение, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8482) 30-37-02, 8 (8482) 93-46-27, 89372125533, 89277749170 либо 112. Конфиденциальность гарантирована.