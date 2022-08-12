Самозанятые смогут принять участие в ярмарке на «ВолгаФесте-2022» в Самаре

Чтобы принять участие в ярмарке, самозанятые должны подать заявку

В Самаре с 23 по 28 августа 2022 года пройдет «ВолгаФест». В рамках него на набережной будут работать ярмарки еды, товаров ручной работы и сувениров. Принять участие в них смогут все желающие самозанятые региона.

- Мы постоянно обновляем меры поддержки самозанятых. Сегодня в регионе сформирован перечень инструментов, который по-настоящему у них востребован. Ярмарки продукции занимают в нем одно из центральных мест, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Заявку на участие в ярмарке на «ВолгаФесте» можно подать до 20 августа 2022 года по ссылке. Основные требования к кандидатам: быть действующим самозанятым, зарегистрированным на территории 63 региона, и производить сувениры, товары для красоты и здоровья, продукты с длительным сроком годности. Также среди критериев отбора: необходимо иметь запас продукции для продажи в течение всего дня; предоставить ссылку на сайт или аккаунт в соцсетях (чтобы можно было познакомиться с товарами).

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