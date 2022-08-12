Депутаты губдумы проинспектировали строительство и ремонт школ в Тольятти

В Автозаводском районе Тольятти идет строительство новой школы на 1600 мест в рамках федерального проекта «Образование». Здесь будут 6 корпусов, 4 спортивных зала, футбольное и баскетбольное поля, бассейн. Для удобства учеников и посетителей с особенностями здоровья в школе установят два лифта и три подъемника (один из них – в бассейне). Актовый зал сможет вмещать одновременно 1200 человек. Завершить строительство планируется до конца года, сейчас будущее образовательное учреждение готово на 50%.

На строительство 10 августа приехали с рабочим визитом депутаты комитета по образованию и науке во главе с председателем Самарской губернской думы Геннадием Котельниковым. Как рассказал депутатам глава Тольятти Николай Ренц, половина оборудования, необходимая для функционирования школы, уже закуплена и лежит на складе. Вторую половину планируется приобрести к концу строительства.

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников подчеркнул, что с большим удовольствием посмотрел на строящуюся школу.

Сегодня для детей создаются, можно сказать, сказочные условия! Здесь будет всё и для учебы, и для творчества. Конечно, детям в таких школах будет комфортно учиться. У них будет серьезная мотивация получать знания. Этим детям строить будущее. Задача власти создать комфортные условия для их образования, отметил он.

Кроме того в Тольятти сейчас капитально ремонтируются сразу 4 школы. А в целом по Самарской области основательный ремонт ждет 22 заведения. Работы ведутся в рамках государственной программы «Развитие образования».