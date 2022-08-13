Легковушка ударила белое авто, снесла деревце и едва не покалечила людей Фото: скриншот с видео

Камера у бара «Ветерок» в Самаре сняла момент неудачного дрифта автомобилиста на BMW. Водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на тротуар, где стояла толпа людей. Видео ДТП появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как легковушка боком летит по улице Куйбышева, а затем врезается в белую машину, припаркованную у развлекательного заведения. После этого дрифтер продолжает движение, сносит тонкое деревце на тротуаре и останавливается буквально в нескольких сантиметрах от людей.

К слову, молодые люди, которые были на тот момент у «Ветерка», вовремя заметили приближающуюся опасность и успели отскочить. К счастью, все отделались только испугом, никто не пострадал. Вероятно, теперь неумелым дрифтером займется полиция.