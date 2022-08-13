Легковушка превратилась в груду металла / Фото: прокуратура Самарской области

Появились фото и подробности смертельного ДТП в Большеглушицком районе 13 августа 2022 года. Сегодня утром там столкнулись Datsun и КамАЗ. Погибли три человека, в том числе малолетний ребенок. Детали рассказали в прокуратуре региона.

— Столкновение легкового и грузового автомобилей произошло на 125 км дороги А-300 Самара — Большая Черниговка в районе поселка Кобзевка. Обе машины после удара съехали в кювет, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Грузовик вылетел в кювет и завалился на бок / Фото: прокуратура Самарской области

По данным правоохранителей, в результате ДТП погибли двое взрослых и ребенок. Также пострадали еще два человека. Их доставили в больницу. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь. На месте работали сотрудники МЧС. Им пришлось вырезать погибших и пострадавших из покореженных авто.

Прокуратура Большеглушицкого района организовала по факту ДТП проверку. Также надзорное ведомство оценит работу организации, которая занимается содержанием данного участка трассы. По итогам будут приняты необходимые меры реагирования.