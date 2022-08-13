В Самаре устроят пляжные раскопки 10-метрового ящера на «ВолгаФесте-2022»

Некоторые части скелета будут отделены друг от друга, их нужно найти и соединить

Организаторы «ВолгаФеста-2022» в Самаре поделились новыми подробностями о предстоящем фестивале. В рамках мероприятия на первой очереди набережной устроят археологические раскопки. Гостям предстоит отыскать в песке 10-метрового волгозавра — имитацию скелета огромного ящера.

Желающим выдадут кисточки, совки и другие инструменты. Некоторые части скелета будут отделены друг от друга. Их нужно будет найти и соединить. Внутри раскопа разместят мелкие вещи из различных периодов: керамику, аммониты и прочее. В дальнейшем «археологи» сделают из найденных предметов мини-выставку. Как отмечают организаторы, днем площадка будет полностью отдана на растерзание детей. Ближе к ночи у палатки «археологов-палеонтолог» появится небольшое костровище. У него пройдут тематические лекции.

Напомним, «ВолгаФест-2022» пройдет в Самаре с 23 по 28 августа. В этом году он посвящен теме детства. В фестивальном городке, который на шесть дней захватит пляж на первой очереди набережной, разместят различные интерактивные площадки и необычные арт-объекты. Будет много интересного и захватывающего.

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