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Происшествия13 августа 2022 14:45

Водитель «Гранты» сбил насмерть 11-летнего велосипедиста на трассе под Самарой

Мальчик ехал прямо по проезжей части
Анастасия ФИЛАТОВА
Правоохранители проводят проверку по факту ДТП / Фото: прокуратура Самарской области

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП / Фото: прокуратура Самарской области

Днем в субботу, 13 августа 2022 года, в Нефтегорском районе произошло смертельное ДТП. Примерно в 15:40 на въезде в поселок Новая жизнь водитель «Лады Гранты» сбил 11-летнего велосипедиста.

— Мальчик двигался по проезжей части. В результате столкновения он погиб на месте, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

На место ДТП выезжал Нефтегорский межрайонный прокурор Руслан Митерев. Надзорное ведомство организовало по факту произошедшего проверку. Также оно оценит работу организации, которая обслуживает данный участок дороги. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

Напомним, это уже не первое смертельное ДТП за сегодняшний день. Утром в Большеглушицком районе столкнулись легковушка и грузовик. Погибли двое взрослых и 10-летний мальчик. Травмы получили 43-летний мужчина и 3-летний ребенок.