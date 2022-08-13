Легковушка и грузовик столкнулись лоб в лоб на трассе А-300 / Фото: прокуратура Самарской области

Стали известны новые подробности ДТП в Самарской области, в котором погибли три человека. Авария произошла утром 13 августа на 115 км трассы А-300 Самара — Большая Черниговка. Там лоб в лоб столкнулись Datsun и КамАЗ. В прокуратуре назвали предполагаемого виновника трагедии.

— По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, — сообщили в надзорном ведомстве.

В результате ДТП погибли 59-летний водитель иномарки и два его пассажира: 42-летняя женщина и 10-летний мальчик. Также в аварии пострадали 43-летний водитель КамАЗа и 3-летний пассажир легковушки. Обоих увезли в Большеглушицкую ЦРБ. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь. Правоохранители проводят по факту случившегося проверку.