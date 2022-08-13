Велосипед разорвало на части: подробности ДТП со сбитым мальчиком под Самарой

Водитель "Гранты" наехал на ребенка, который двигался по дороге в попутном направлении Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Появились фото и видео с места смертельного ДТП в Нефтегорском районе. Днем в субботу, 13 августа 2022 года, там на 3 км трассы Богатое — Самара — Оренбург — Новая жизнь погиб 11-летний мальчик. Велосипед, на котором передвигался ребенок, разорвало на части после столкновения с «Грантой».

— За рулем автомобиля находился 39-летний мужчина. Он наехал на велосипедиста 2010 года рождения, который двигался по дороге в попутном направлении. Ребенок погиб на месте ДТП, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

На фотографиях с места аварии видно, что велосипед разорвало на две части: переднее колесо и руль остались на дороге, а заднее — улетело в траву на обочине. Почему водитель не заметил мальчика и был ли у него шанс избежать столкновения, пока не ясно. Это предстоит установить правоохранителям. Проверки проводят сотрудники ГИБДД и районная прокуратура.