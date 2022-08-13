Чудо-юдо Рыба-кит появится на набережной в рамках «ВолгаФеста-2022» в Самаре

В завершение фестиваля волшебного кита спустят на воду / Фото: volgafest2022

На «ВолгаФесте», который пройдет в Самаре с 23 по 28 августа 2022 года, создадут необычный арт-объект. На набережной Волги появится Чудо-юдо Рыба-кит.

— Чудо-юдо Рыба-кит — это сказочная градостроительная концепция. Маленькие гости будут возводить город на ките на самом фестивале. Мастерская будет разделена на темы: неведомые дорожки как транспортная сеть, былинный камень как городская навигация, град-столица как городской центр и избушки на окраинах, — сообщили в соцсетях организаторы фестиваля.

В день закрытия «ВолгаФеста», которое состоится 28 августа 2022 года, в Самаре пройдет шествие. И фигуру кита с городом на спине спустят на воду. Начало в 20:30.

Напомним, на фестивале создадут и другие необычные объекты. К примеру, скелет огромного волгозавра. 10-метрового ящера закопают в песке на набережной. В дальнейшем гости смогут примерить на себя роль археологов и откопать чудище.