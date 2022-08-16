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Общество16 августа 2022 11:44

Стало известно, что программа ко Дню города в Самаре готовится на три дня

В прошлом году праздничные мероприятия длились два дня
Ирина СИНЕГУБОВА
В программу входит джаз, классическая и эстрадная музыка. Фото: Светлана Маковеева

В программу входит джаз, классическая и эстрадная музыка. Фото: Светлана Маковеева

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году в Самаре программа празднования Дня города рассчитана на три дня, с 9 по 11 сентября. Информацией поделилась Елена Лапушкина в прямом эфире регионального канала.

— Программа почти готова, опубликована будет позже. В нее входит джаз, классическая и эстрадная музыка, — рассказала мэр региона.

Также дорабатывается и программу для молодежи. Для жителей Самары праздничные мероприятия будут проходить во всех районах города. Завершится празднование фейерверком.

До этого два года подряд праздник проходил не очень масштабно из-за коронавирусных ограничений. В 2021 году он длился два дня, в регионе были организованы ярмарки, концерты и выставки.