В регионе осталось не так много свободных коек для больных коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области койки для коронавирусных больных заполнены на 80% в августе 2022 года. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян.

- За последние недели мы зафиксировали десятикратный рост заболевших ковидом жителей региона, - отметил глава регионального минздрава. – В день сейчас заболевает около 450 человек. А на больничных койках находятся около пяти сотен больных коронавирусом. Подавляющее большинство из них в тяжелом и среднетяжелом состоянии.

Сегодня в Самарской области действует 605 коек для больных коронавирусом, они заполнены на 80%. Еще 20% коек системы здравоохранения находятся в резерве под нужды борьбы с пандемией. Остальные могут перепрофилироваться в течение двух дней.