Трехлетний ребенок, семья которого погибла в ДТП с Datsun и КамАЗом, умер в самарской больнице

В ДТП погибла вся семья. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 15 августа, в самарской больнице умер трехлетний мальчик, пострадавший в аварии при столкновении Datsun и КамАЗа в Большеглушицком районе. Об этом сообщает Волга Ньюс.

Напомним, в результате ДТП погибли на месте 59-летний отец, 42-летняя мать и 10-летний старший брат ребенка. После аварии 43-летнего водителя грузовика и трехлетнего пассажира легковушки привезли в больницу, где впоследствии мальчик умер.

На месте смертельного ДТП работали сотрудники ГИБДД, которые оградили территорию и обеспечили проезд для других транспортных средств. Специалисты опрашивали очевидцев аварии.

На данный момент возбудили уголовное дело. Все обстоятельства и причины произошедшего до сих пор не известны и выясняются полицейскими.