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Происшествия17 августа 2022 13:56

Появились фото и видео с места пожара около завода Coca-Cola в Самаре 17 августа 2022

Сотрудники МЧС локализовали возгорание
Анастасия ФИЛАТОВА
Пожарные продолжают работать на месте ЧП

Пожарные продолжают работать на месте ЧП

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Появились фото и видео с места пожара около завода Coca-Cola в Самаре, который вспыхнул днем 17 августа 2022 года. Сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем.

- Возгорание на улице Канализационной, 63 локализовано в 15:34 на площади 250 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В Зубчаниновке загорелись заброшенная дача и сухая трава

В Зубчаниновке загорелись заброшенная дача и сухая трава

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Напомним, пожар начался примерно в час дня. Очевидцы написали в соцсетях о столбе черного дыма со стороны завода Coca-Cola. Как оказалось, огонь охватил территорию за ним. Там загорелись заброшенная дача и сухая трава. В тушении задействованы 56 человек и 15 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.