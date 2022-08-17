Пожарные продолжают работать на месте ЧП Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Появились фото и видео с места пожара около завода Coca-Cola в Самаре, который вспыхнул днем 17 августа 2022 года. Сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем.

- Возгорание на улице Канализационной, 63 локализовано в 15:34 на площади 250 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В Зубчаниновке загорелись заброшенная дача и сухая трава Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Напомним, пожар начался примерно в час дня. Очевидцы написали в соцсетях о столбе черного дыма со стороны завода Coca-Cola. Как оказалось, огонь охватил территорию за ним. Там загорелись заброшенная дача и сухая трава. В тушении задействованы 56 человек и 15 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.