В Самаре вечером 17 августа 2022 года загорелись два частных дома

Пожару присвоили ранг «1 БИС»
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Вечером в среду, 17 августа, на территории Самары произошел крупный пожар, в результате которого пострадало несколько домов. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Сообщение о возгорании поступило на пульт в 16:42. Огонь охватил частный сектор в поселке Смышляевка на улице Комсомольской, 61.
– После прибытия к месту вызова было установлено, что загорелись два частных жилых дома и надворные постройки. Пожар распространился на площади 400 квадратных метров, – сообщили в ГУ МЧС по региону.
Пожару присвоен ранг «1 БИС». Отмечается, что погибших и пострадавших нет.
Напомним, несколькими часами ранее в Самаре произошел еще один пожар. Возгорание началось около завода Coca-Cola - на улице Канализационной, 63 горели сухая трава и дача.