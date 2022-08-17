В Самаре вечером 17 августа 2022 года загорелись два частных дома

Пожару присвоили ранг «1 БИС» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в среду, 17 августа, на территории Самары произошел крупный пожар, в результате которого пострадало несколько домов. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт в 16:42. Огонь охватил частный сектор в поселке Смышляевка на улице Комсомольской, 61.

– После прибытия к месту вызова было установлено, что загорелись два частных жилых дома и надворные постройки. Пожар распространился на площади 400 квадратных метров, – сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожару присвоен ранг «1 БИС». Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

Напомним, несколькими часами ранее в Самаре произошел еще один пожар. Возгорание началось около завода Coca-Cola - на улице Канализационной, 63 горели сухая трава и дача.