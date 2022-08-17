В Самаре строительная готовность ДК им. Литвинова превысила 40%

Работы ведутся как изнутри, так и снаружи здания. Фото: t.me/e_lapushkina

В областной столице продолжается капитальный ремонт одного из красивейших учреждений культуры города – Дворца культуры им. Литвинова. Работы на площади Кирова идут полным ходом. Объект преображается как изнутри, так и снаружи.

По данным на середину августа 2022 года, строительная готовность ДК превысила 40%. Об этом сообщила глава Самары Елена Лапушкина.

– Завершен ремонт кровли, фасадов по Победе, Физкультурной и Каховской, заменены окна. На финальной стадии находится реставрация крыльца главного фасада с облицовкой гранитными плитами, устройство системы отопления здания, – рассказала мэр областной столицы.

Особое внимание уделят мозаики и живописи, которая является отличительной особенностью ДК. Фото: t.me/e_lapushkina

Отмечается, что строители продолжают реставрировать стены и потолки помещений, фасады внутреннего дворика. Параллельно ведется устройство систем водоснабжения и водоотведения, пожаротушения.