В Самаре появились фотографии пожара, в котором загорелись два частных дома

Информация о возгорании поступила примерно в половине пятого вечера. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Появилась новая информация о пожаре, который произошел вечером 17 августа в Смышляевке. В частном секторе загорелись два частных дома и надворные постройки.

Сообщение о пожаре поступило на пульт в 16:42. По информации регионального ГУ МЧС, огонь распространился на площади 400 квадратных метров. На месте возгорания работали пожарные. Пожару был присвоен ранг «1 БИС». На борьбу с огнем ушло порядка двух часов.

– В 18:31 пожар на площади 400 квадратных метров был локализован, – рассказали в региональном ГУ МЧС.

Пожар был локализован спустя почти два часа. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Отмечается, что в происшествии никто не погиб и не пострадал.