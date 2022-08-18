На Волгафесте площадка Третьяковки в Самаре будет представлена двумя арт-объектами

Волонтёры-медиаторы помогут найти новые смыслы в произведениях искусства. Фото: Ирина Синегубова Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

На Волгафесте 2022 площадка Третьяковской галереи в Самаре будет представлена сразу двумя арт-объектами.

— Произведение текстильного искусства «Ковёр-Самаралёт» создано из множества фрагментов, связанных с Самарой и ощущениями от города, — рассказали в администрации Самары.

Ковер стал итогом творческой Лаборатории «Мягкий Цех». Рядом с ним на протяжении всего фестиваля участницы Лаборатории создадут инсталляцию под руководством художницы Зухры Салаховой.

На площадке Третьяковки будут находиться волонтёры-медиаторы, которые вместе с гостями смогут обсудить произведения искусства и найти в них новые смыслы. Каждый день 23-28 августа с 17.00 до 20.00 ожидается Прилив мягкости на пляже.

Традиционный фестиваль набережных ВолгаФест 2022 пройдет в Самаре с 23 по 28 августа и будет посвящен детям. Местом проведения станет 1-я очередь набережной.