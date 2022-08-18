Названа предварительная версия гибели мужчины в черной пленке в Самаре

На месте работали сотрудники правоохранительных органов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности обнаружения трупа на улице Осетинской в Самаре. По предварительным данным, в смерти человека, которого нашли замотанным в черную пленку, нет ничего криминального.

— Погибший — мужчина за сорок. Вероятная причина его гибели — инфаркт. Личность пока не установлена. Из местных жителей его никто не знает, — рассказал «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной информации, у мужчины отказало сердце Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Самарской области, на место происшествия выезжали сотрудники следственного комитета. Им предстоит установить все обстоятельства гибели мужчины.

Что касается странной детали в виде черной пленки, то, скорее всего, ранее на место выезжала скорая помощь. Медики констатировали смерть мужчины и накрыли его до приезда машины, которая должна доставить тело в морг.