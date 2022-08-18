Суд запретил продолжать строительство новых домов на Пятой просеке в Самаре

Ленинский районный суд принял к рассмотрению иск региональной прокуратуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История с застройкой Пятой просеки в Самаре приняла стремительный оборот. 17 августа областная прокуратура направила в Ленинский районный суд иск, в котором потребовала отменить выданное минстроем разрешение на строительство. Надзорный орган также попросил запретить ООО «Специализированный застройщик «Берег-П» проводить работы на участке и заключать ДДУ. Основанием для этого послужило оспаривание разрешения на застройку.

В четверг, 18 августа, стало известно, что суд принял иск к рассмотрению, удовлетворил ходатайство зампрокурора региона и принял обеспечительные меры.

– Запретить ООО «Специализированный застройщик «Берег-П» проводить строительные работы на основании выданного 10 июня 2022 года разрешения на строительство. Застройщику также запрещено заключать договора долевого участия, – следует из определения суда, опубликованного депутатом Госдумы РФ Александром Хинштейном.

Напомним, борьба за участок на Пятой просеке длится не первый год. Жители выступают против точечной застройки и просят возвести социальные объекты, которых, по их мнению, остро не хватает в районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Нарушены права жителей»: в Самаре прокуратура выступила против строительства новых высоток на Пятой просеке (подробности)