Правило входа в автобусы во все двери хотят официально закрепить в Самаре

Власти намерены запретить перевозчикам пускать пассажиров только в переднюю дверь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент транспорта Самары ищет новых перевозчиков для четырех автобусных маршрутов №№ 2, 24, 67 и 70. В техзадании ведомство прописало требования, которые обязательно должны соблюдать подрядчики. Одно из них касается правил посадки и высадки пассажиров.

— Вход и выход пассажиров предусматривается через все двери автобусов. Вход только через переднюю дверь не допускается, — говорится в документах на сайте госзакупок.

Напомним, нынешний перевозчик — компания «СамараАвтоГаз» — уже неоднократно пытался ввести новую систему посадки в автобусы. Запускать пассажиров через переднюю дверь, а выпускать — через остальные. Однако горожанам такие нововведения не понравились. Дептранс пообещал решить проблему.

Теперь многие автобусы на остановках открывают сразу все двери, но встречаются и такие, что запускают людей только через переднюю дверь. Перевозчик объяснил «КП-Самара», с чем это связано.