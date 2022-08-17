Перевозчик рассказал, уберут ли кондукторов из автобусов в Самаре

Большинство автобусов в Самаре по-прежнему едут с кондукторами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре перевозчик рассказал, уберут ли кондукторов из городских автобусов в августе 2022 года. Жители города в социальных сетях пожаловались, что водители снова начали пускать пассажиров в автобусы только через переднюю дверь и предположили, что вскоре кондуктора вовсе исчезнут из салонов. В «СамараАвтоГаз» рассказали журналисту «КП-Самара», почему вернули вход через переднюю дверь, останутся ли автобусы без кондукторов и что ждет общественный транспорт осенью.

«Нас уберут из салона»

Систему входа пассажиров в автобусы через переднюю дверь, а выхода – через заднюю в Самаре попробовали внедрить еще прошлой осенью. Тогда нововведение вызвало волну протеста – в ожидании, пока все желающие пассажиры войдут и оплатят проезд, а потом другие выйдут, транспорту приходилось подолгу простаивать на остановках. После возмущения в соцсетях вход через все двери вернули, однако в июле 2022 года пассажиры столкнулись с этим нововведением вновь.

Причем сейчас через переднюю дверь пускают даже пассажиров тех автобусов, у которых в салоне работает кондуктор. Люди возмутились: зачем дополнительные сложности и ожидание на каждой остановке, если нет необходимости оплачивать проезд, проходя мимо водителя?

- Это чтобы приучить вас к входу только через переднюю дверь, - объясняют сами кондуктора. – Перевозчик собирается вовсе убрать нас из салонов, вот и решили заранее ввести такое правило, чтобы люди привыкли.

«Только с согласия водителя»

В «СамараАвтоГаз» журналисту «КП-Самара» пояснили: слухи, что городские автобусы останутся без кондукторов, сильно преувеличены.

- Никто не собирается увольнять кондукторов, отказываться от них мы не планируем, - прокомментировала представитель перевозчика Анна Замыцкая журналисту «КП-Самара». – На некоторых маршрутах действительно автобусы ездят без кондукторов, но только в том случае, если маршрут не слишком загруженный, а водитель согласен принимать оплату от пассажиров. Сейчас на это готовы многие водители, ведь они получают за это доплату. Сегодня в Самаре без кондукторов работает около 100 машин из 400.

Виноваты «зайцы»

Объяснили в компании-перевозчике, с чем связано введение правила входа через переднюю дверь.

- Это сделано для того, чтобы дисциплинировать пассажиров, - отметила Анна Замыцкая. – Наша контрольно-ревизионная служба провела проверку и выяснила, что в самарских автобусах увеличилось число «зайцев» - в некоторых проверенных автобусах их число доходило до восьми безбилетников! Из-за большого наплыва в часы пик кондуктор просто не успевал проверить всех. Тогда было решено пускать только в переднюю дверь, чтобы кондуктору было проще контролировать оплату проезда. Сейчас, летом, поток пассажиров не слишком большой, и такая мера не сильно задерживает автобус на остановке. Останется ли этот режим осенью – пока не решено. Но мы в любом случае и сейчас рекомендуем водителям при большом скоплении людей на остановке открывать все двери и впускать через них пассажиров.

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