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Происшествия18 августа 2022 14:26

В центре Самары загорелся двухэтажный дом на улице Самарской

По словам очевидцев, сильный огонь был заметен на чердаке
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Возгорание произошло на улице Самарской, 235

Возгорание произошло на улице Самарской, 235

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

На территории областной столицы продолжается серия пожаров. В среду, 17 августа, произошло возгорание в Смышляевке – там вспыхнули два частных дома и надворные постройки. А 18 августа службы работали в центре Самары. Здесь загорелся деревянный дом. Информацию сообщили очевидцы происшествия.

Пожар произошел на улице Самарской, в доме №235. Очевидцы отмечают, что особенно сильно огонь заметен на чердаке и на крыше. От самого здания идет сильное задымление.

– Рядом работают две машины скорой, кому-то оказывают помощь. Пожарные уже потушили основное пламя, – рассказал «КП-Самара» собственный источник.

На месте пожара работают спецслужбы

На месте пожара работают спецслужбы

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, горящий дом – не жилой. Возгорание произошло на площади 70 квадратных метров, пожару присвоили ранг «1 БИС». На месте работают 42 человека, в том числе 33 – спасатели МЧС. Привлечено 11 единиц техники.

Отметим, что движение по улице Самарской в районе пожара перекрыто, автобусы ходят в объезд. Официальная причина возгорания и информация о пострадавших в настоящий момент неизвестны.