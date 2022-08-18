В центре Самары загорелся двухэтажный дом на улице Самарской

Возгорание произошло на улице Самарской, 235 Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

На территории областной столицы продолжается серия пожаров. В среду, 17 августа, произошло возгорание в Смышляевке – там вспыхнули два частных дома и надворные постройки. А 18 августа службы работали в центре Самары. Здесь загорелся деревянный дом. Информацию сообщили очевидцы происшествия.

Пожар произошел на улице Самарской, в доме №235. Очевидцы отмечают, что особенно сильно огонь заметен на чердаке и на крыше. От самого здания идет сильное задымление.

– Рядом работают две машины скорой, кому-то оказывают помощь. Пожарные уже потушили основное пламя, – рассказал «КП-Самара» собственный источник.

На месте пожара работают спецслужбы Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, горящий дом – не жилой. Возгорание произошло на площади 70 квадратных метров, пожару присвоили ранг «1 БИС». На месте работают 42 человека, в том числе 33 – спасатели МЧС. Привлечено 11 единиц техники.

Отметим, что движение по улице Самарской в районе пожара перекрыто, автобусы ходят в объезд. Официальная причина возгорания и информация о пострадавших в настоящий момент неизвестны.