Прокуратура направила иск к главе Самары из-за ездивших в Дубай чиновников

Заявления поступили в Ленинский районный суд Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самары подала в суд на главу города Елену Лапушкину. Информация об этом размещена на сайте Ленинского районного суда. Надзорный орган намерен оспорить бездействие органов местного самоуправления, сообщает Волга Ньюс.

Речь идет о скандальной истории с заграничной командировкой самарских чиновников. Напомним, глава департамента градостроительства Сергей Шанов с 31 мая по 4 июня находился в ОАЭ. Его отправили в Дубай для участия в образовательном проекте для 100 крупнейших городов РФ. Прокуроры полагают, что после возвращения из поездки чиновник незаконно возместил из городского бюджета около 70 тысяч рублей. В настоящий момент он отстранен от должности. Аналогичная ситуация возникла с главой департамента транспорта Сергеем Маркиным. Однако там сумма получилась повыше – порядка 107 тысяч рублей.

Прокурор города направлял главе Самары представление, в котором требовал уволить чиновников в связи с утратой доверия. Однако требование выполнено не было.

Судя по информации с официального сайта, в Ленинский районный суд в августе 2022 года поступило сразу два иска, оба приняты к производству. Рассмотрение назначено на конец текущего месяца и на начало сентября.