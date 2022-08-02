Главу депстроя Самары Сергея Шанова отстранили от должности 2 августа 2022 года

Сергея Шанова отстранили от должности на время следствия / Фото: администрация Самары

История с командировкой чиновников администрации Самары в Дубай получила продолжение. Одного из участников заграничной поездки – главу департамента градостроительства Сергея Шанова – отстранили от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

- Во вторник, 2 августа 2022 года, Железнодорожный районный суд Самары отстранил от занимаемой должности (на время предварительного следствия) Сергея Шанова, который проходит подозреваемым по уголовному делу о присвоении или растрате денежных средств (ст. 160 УК РФ), - рассказали в надзорном ведомстве.

Нарушения прокуроры выявили в ходе проверки. По данным правоохранителей, с 31 мая по 4 июня 2021 года чиновник находился в служебной командировке в ОАЭ. Его отправили в Дубай для участия в образовательном проекте для 100 крупнейших городов РФ. Сотрудники надзорного ведомства считают, что на самом деле целью поездки мог быть туризм – расходы оказались слишком велики. По возвращении глава депстроя возместил себе из бюджета Самары около 70 тысяч рублей.

Отметим, на время отстранения от должности Сергей Шанов имеет право на ежемесячное пособие. Его размер не превышает прожиточный минимум, который сейчас составляет 14 263 рубля. Добавим, что постановление суда пока в законную силу не вступило.

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