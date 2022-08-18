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Общество18 августа 2022 15:20

Член клуба единоборств, избивший девушку в самарском баре, принес извинения

Молодой человек выразил сожаление и пообещал больше повторять подобного
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Побои"

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Побои"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилось продолжение скандальной истории, которая произошла 9 мая 2022 года в баре «Вечно молодой» в Самаре. Там член клуба единоборств Фарид Абдуллаев напал на молодую девушку. Молодые люди поссорились, после чего парень избил потерпевшую.

На днях борец принес свои извинения. Момент попал на видеозапись.

– Я, Абдуллаев Фарид, житель Самары, приношу извинения Елизавете за то, что посмел поднять на нее руку. Глубоко раскаиваюсь, сожалею и обещаю, что впредь такого не повторится, – заявляет Фарид.

Напомним, по факту избиения девушки было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Расследование продолжается.