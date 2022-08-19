В Самаре 25 августа 2022 года отключат холодную воду на Московском шоссе и ул. Авроры

Жителям трех домов придется потерпеть временные неудобства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей недели специалисты ООО «РКС-Самара» запланировали работы на сетях водоснабжения. В связи с этим по нескольким адресам будет прекращена подача ХВС. Информацию сообщили в ресурсоснабжающей организации.

25 августа с 9:30 до 12:30 холодную воду отключат на Московском шоссе, 320. В этот же день, с 9:30 до 10:45, придется потерпеть неудобства жителям домов №92,94 по ул. Авроры. Коммунальщики не будут полностью отключать ХВС, однако давление будет пониженным.

В ООО «РКС-Самара» отмечают, что информация о плановых работах и списках адресов пока предварительная. На следующей неделе она может быть скорректирована.