Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт19 августа 2022 13:36

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал интерес «Спартака» к Горшкову и Ежову

Также Игорь Осинькин рассказал о приезде в Самару Георгия Зотова
Анастасия ФИЛАТОВА
"Спартак" обратился в самарский клуб насчет трансферов Юрия Горшкова и Романа Ежова

"Спартак" обратился в самарский клуб насчет трансферов Юрия Горшкова и Романа Ежова

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал интерес «Спартака» к защитнику Юрию Горшкову и полузащитнику Роману Ежову. Наставник самарцев заявил, что клуб планирует их сохранить.

- Мы очень надеемся всех сохранить. Состав сейчас ограничен. Я бы хотел, чтобы он только укреплялся, - отметил Игорь Осинькин в интервью Metaratings.ru.

Также главный тренер «КС» рассказал о приезде в расположение клуба 32-летнего Георгия Зотова, который уже выступал за самарцев. По словам Игоря Осинькина, он опытный игрок. Такие нужны команде для роста молодежи. Наставник отметил, что сейчас в «Крыльях» много травмированных футболистов (к примеру, Фернандо и Иванисеня), поэтому было решено подстраховаться и взять опытного игрока, который знает Самару.