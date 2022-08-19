Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал интерес «Спартака» к Горшкову и Ежову

"Спартак" обратился в самарский клуб насчет трансферов Юрия Горшкова и Романа Ежова Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал интерес «Спартака» к защитнику Юрию Горшкову и полузащитнику Роману Ежову. Наставник самарцев заявил, что клуб планирует их сохранить.

- Мы очень надеемся всех сохранить. Состав сейчас ограничен. Я бы хотел, чтобы он только укреплялся, - отметил Игорь Осинькин в интервью Metaratings.ru.

Также главный тренер «КС» рассказал о приезде в расположение клуба 32-летнего Георгия Зотова, который уже выступал за самарцев. По словам Игоря Осинькина, он опытный игрок. Такие нужны команде для роста молодежи. Наставник отметил, что сейчас в «Крыльях» много травмированных футболистов (к примеру, Фернандо и Иванисеня), поэтому было решено подстраховаться и взять опытного игрока, который знает Самару.