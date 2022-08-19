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Происшествия19 августа 2022 15:29

В Самаре появилось видео с места ДТП на ул. Гагарина, где легковушка повредила ограждение

Кадрами поделились очевидцы происшествия
Валентина ПОЛИКАРПОВА
ДТП произошло в пятницу, 19 августа. Фото: t.me/samaratg01

ДТП произошло в пятницу, 19 августа. Фото: t.me/samaratg01

Очевидцы аварии, которая произошла 19 августа на улице Гагарина в Самаре, поделились кадрами с места происшествия. Видеозапись они опубликовали в социальных сетях.

ДТП произошло на пересечении улиц Гагарина, напротив дома №139. «ВАЗ-2108» влетел в ограждение и перевернулся на бок. От столкновения часть забора погнулась.

Что стало причиной ДТП пока неизвестно, однако очевидцы утверждают, что неподалеку от «восьмерки» стояла иномарка, у нее был поцарапан кузов.

Информация о пострадавших в настоящий момент неизвестна. В обстоятельствах ДТП будут разбираться правоохранители.