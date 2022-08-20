В Самаре стали известны подробности ДТП с въехавшим в ограждение автомобилем на ул. Гагарина

Авария произошла днем 19 августа. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В ГУ МВД по Самарской области сообщили подробности ДТП, которое произошло 19 августа на улице Гагарина в Самаре. Там «ВАЗ-2108» въехал в ограждение и перевернулся на бок. Очевидцы делились кадрами с места происшествия.

По данным полиции, 19-летний водитель «восьмерки» ехал со стороны ул. Советской Армии в направлении ул. Карбышева. Он не уступил дорогу «Ford Focus», за рулем которого находился 46-летний мужчина, после чего отечественный автомобиль отлетел в ограждение и опрокинулся. В результате ДТП пострадал один человек.

– С места ДТП был госпитализирован пассажир автомобиля «ВАЗ-2108» 2004 года рождения (совершеннолетний), – рассказали в ГУ МВД по региону.

В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.