Подросток и двое взрослых пострадали при столкновении «Гранты» и Chevrolet Niva в Самаре

Пострадавшие были госпитализированы. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло днем 20 августа на Ракитовском шоссе в Самаре. Здесь столкнулись две машины, пострадали три человека, в том числе – подросток.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, авария случилась в 16:27. 53-летний водитель Chevrolet Niva с прицепом двигался по Ракитовскому шоссе и в районе дома № 2 выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с «Грантой», за рулем которой находился 65-летний мужчина. В салоне «Лады» в этот момент также был 14-летний подросток.

– В результате ДТП оба водителя и 14-летний мальчик были госпитализированы с телесными повреждениями, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Напомним, это не единственное ДТП, произошедшее в Самарской области за прошедшие выходные. В субботу под Сызранью разбилась «пятерка». По словам очевидцев, к аварии привела погоня на дороге.