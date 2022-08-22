Пожарные локализовали возгорание / Фото: Екатерина Новикова / vk.com/novosemeykino_shopot

Пожарные продолжают бороться с огнем в поселке Новосемейкино под Самарой. Утром в понедельник, 22 августа 2022 года, там на улице Попова, 3 загорелся заброшенный дом культуры. Очевидцы выложили в соцсетях фото пожара.

- Возгорание локализовано в 11:35. Ранг сложности понижен до Пожара № 1, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, пламя охватило здание около 8 часов утра. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров. Огромный столб дыма над ДК виден издалека. В тушении задействованы 32 человека и 7 единиц техники. К счастью, никто не погиб и не пострадал. Причина ЧП пока неизвестна.