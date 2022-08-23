Самарский режиссер снимет драму «Чайкин остров», основанную на реальных событиях

Ранее команда завоевала победу на международном кинофестивале Short to the Point с фильмом "Как обычно".

Самарский режиссер и руководитель видеостудии Modjo Films Антон Долганов снимет короткометражный фильм «Чайкин остров». Сценаристом выступит Мария Якутина.

Кинокартина расскажет о главном герое, который по просьбе матери отправился вместе с ней на «Чайкин остров». Действия происходят после смерти отца героя, с которым у него были непростые отношения. Нахлынувшие воспоминания позволят ему прийти к непростому выводу.

– Прототип главного героя - мой друг, что прибавляет ответственности в передаче зрителю смыслов. Хронометраж фильма составит двадцать шесть минут, а это практически максимум для формата короткометражек. Команда почти полностью собрана, в съемках будет задействовано шестнадцать специалистов разного профиля. Подготовка уже началась, – рассказал Антон Долганов.

В настоящий момент команда занимается подбором реквизита и локаций, проводит кастинги. Съемки стартуют в сентябре и займут шесть дней.

Напомним, прошлогодний фильм команды «Как обычно» стал победителем международного кинофестиваля Short to the Point (Румыния) в номинации «BEST COMEDY» 2022.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фильм самарского режиссера победил на кинофестивале в Румынии (подробности)