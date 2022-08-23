Легковушка опрокинулась на крышу около Парка Гагарина в Самаре

Причина аварии в данный момент неизвестна Фото: Жанна ШАТАЛИНА

Утро 23 августа в Самаре началось с очередного ДТП. На этот раз местом происшествия стал перекресток улиц 22 Партсъезда и Стара-Загора. Информацию «КП-Самара» сообщил собственный источник.

Проезжающие мимо водители увидели уже привычную для города картину – «Лада Ларгус» оказалась перевернута на крышу. Авария произошла прямо на кольце. Причина ДТП и информация о пострадавших пока остается загадкой.

Отметим, что количество «перевертышей» в областной столице с каждым разом растет. Сообщения о подобных авариях поступают практически каждый день. Например, 19 августа «ВАЗ-2108» въехал в ограждение и опрокинулся на бок. ДТП произошло на улице Гагарина, пострадал пассажир легковушки.