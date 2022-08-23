Три человека пострадали в ДТП с улетевшим в кювет «Hyundai» под Самарой

Авария произошла на территории Хворостянского района. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадали три человека. Авария произошла на территории Хворостянского района ночью 22 августа.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в 23:05 22-летний водитель «Hyundai Accent» ехал по дороге «Приволжье-Хворостянка» в сторону Хворостянки. На 34 км он не справился с управлением и улетел в кювет. Пострадали три человека.

– Пассажиры автомобиля – 22-летняя девушка и двое мужчин 19-ти и 22-х лет – были госпитализированы, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Разобраться в причинах произошедшего предстоит полиции.

Напомним, 22 августа в Самарской области произошло еще одно ДТП. На Красноглинском шоссе столкнулись BMW и вазовская легковушка. Водителя отечественного авто госпитализировали.