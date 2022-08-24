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Происшествия24 августа 2022 6:17

Пять человек пострадали в столкновении четырех машин в Самарской области

Троих детей и двух взрослых доставили в больницу
Ирина СИНЕГУБОВА
Временно ограничили движение на этом участке дороги. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Временно ограничили движение на этом участке дороги. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сегодня, 24 августа, около 08:10 на 1182-м километре автодороги М-5 «Урал» в Камышлинском районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Пять человек пострадали.

— По предварительной информации, водитель «Рено Дастер» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной JAC «Грузовой», — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

После этого произошло столкновение с «Тойота Камри» и «Митсубиси». В результате аварии пострадали трое несовершеннолетних детей, водитель и пассажир автомобиля «Рено Дастер». Всех доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Временно ограничили движение на этом участке дороги. Водителям необходимо выбрать альтернативные пути объезда.