Икона Божьей Матери «Избавительница от бед» прибыла к спецназовцам в Тольятти

Бойцов благословили на ратные подвиги и на избавление от бед / Фото: пресс-служба ЦВО

В Тольятти прибыла икона Божьей Матери «Избавительница от бед» из Свято-Троицкого храма (с. Ташла). Ее привезли в местное соединение спецназа Центрального военного округа. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Священнослужители провели для военных специальный молебен. Спецназовцы получили благословение на ратные подвиги и избавление от бед. Бойцы смогли прикоснуться иконе, которая считается одной из знаменитых святынь, а также принять участие в церковном ритуале помазания.

Планируется, что «Избавительница от бед» побывает и в других воинских частях Самарской области. Ее будут сопровождать два священнослужителя. Они проведут в местах дислоцирования соединений аналогичные службы.