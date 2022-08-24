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Общество24 августа 2022 9:57

Икона Божьей Матери «Избавительница от бед» прибыла к спецназовцам в Тольятти

Военные приняли участие в молебне и прикоснулись к святыне
Источник:kp.ru
Бойцов благословили на ратные подвиги и на избавление от бед / Фото: пресс-служба ЦВО

Бойцов благословили на ратные подвиги и на избавление от бед / Фото: пресс-служба ЦВО

В Тольятти прибыла икона Божьей Матери «Избавительница от бед» из Свято-Троицкого храма (с. Ташла). Ее привезли в местное соединение спецназа Центрального военного округа. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Священнослужители провели для военных специальный молебен. Спецназовцы получили благословение на ратные подвиги и избавление от бед. Бойцы смогли прикоснуться иконе, которая считается одной из знаменитых святынь, а также принять участие в церковном ритуале помазания.

Планируется, что «Избавительница от бед» побывает и в других воинских частях Самарской области. Ее будут сопровождать два священнослужителя. Они проведут в местах дислоцирования соединений аналогичные службы.