Прокуратура начала проверку из-за ДТП под Самарой, где «Мерседес» сбил девушку на велосипеде

Пострадавшая скончалась на месте Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Прокуратура начала проверку из-за смертельного ДТП в Кинельском районе. Вечером во вторник, 23 августа 2022 года, на 14 км трассы Кинель – Богатое под колесами «Мерседеса» погибла 16-летняя девочка. По предварительным данным, это Юлия Ч., которая только недавно отметила свой день рождения.

– Организована проверка соблюдения законодательства о БДД. Будет дана оценка организации, которая обслуживает данный участок дороги. По итогам будет решен вопрос о мерах реагирования, – сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, авария произошла в районе села Бобровка примерно в 22:10. Девушка пересекала проезжую часть на велосипеде. В этот момент по дороге ехал 49-летний водитель на «Мерседесе». Автомобилист не успел среагировать и сбил школьницу. Полицейские сейчас продолжают выяснять все детали происшествия.