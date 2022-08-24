Эксперты объяснили массовую гибель жуков в лесах Самарской области

О массой гибели насекомых ранее заявляли жители Самарской области. Фото: Новости Самары

В августе 2022 года жители Самарской области сообщили о массовой гибели жуков-оленей. Погибшие экземпляры были обнаружены в местных лесах – по мнению самарцев, в большом количестве. Мертвые насекомые вызывали бурное обсуждение. Жители предполагали, что жуки могли погибнуть от жары. Некоторые утверждали, что причина кроется в особенностях данной особи. Именно они оказались близки к правде.

Как сообщил «КП-Самара» заместитель директора по развитию и научно-просветительской работе Самарского зоопарка Александр Кузовенко, взрослые особи жука-оленя проживают довольно короткую жизнь.

– Жуки-олени находятся в личиночной стадии развития до пяти лет, в то время как продолжительность взрослой жизни составляет около месяца. Этот период приходится как раз на июль-август, – рассказал Александр Кузовенко.

Он также отметил, что большое скопление погибших жуков в одном месте – ситуация вполне стандартная.

– Жуки питаются соком дуба, живут и умирают здесь же. Поэтому в одном месте можно заметить большое количество погибших экземпляров. Максимальное число достигает порядка 28-30 жуков, – пояснил Александр Кузовенко.

Отметим, что жук-олень занесен в Красную книгу РФ и Красную книгу Самарской области.