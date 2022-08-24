В Самаре состоится бесплатный вебинар на тему интеллектуальной собственности

Принять участие смогут владельцы бизнеса, сотрудники компаний и самозанятые Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31 августа региональный центр инноваций StartupSamara проведет бесплатный вебинар «Особенности оформления интеллектуальной собственности при работе с партнерами и фрилансерами». На онлайн-семинаре поднимут такие темы, как «Интеллектуальная собственность фрилансеров и работников», «Особенности оформления отношений с партнерами в совместных предприятиях».

В рамках вебинара участники смогут узнать особенности оформления перехода прав на ИС и работы со сторонними подрядчиками, а также опционы для обеспечения договоренностей. Знаниями с ними поделятся старшие юристы адвокатского бюро «Качкин и Партнеры», лауреаты премий Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Андрей Алексейчук и Антон Лалак.

– Спикеры расскажут о спорных ситуациях в области ИС на примере кейсов из собственной практики и дадут рекомендации участникам по их индивидуальным запросам, – сообщает министерство экономического развития Самарской области, выступающее инициатором проведения вебинара.

В семинаре смогут принять участие предприниматели, которые планируют работать с фрилансерами, а также сотрудники компаний и самозанятые граждане. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.