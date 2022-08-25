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Общество25 августа 2022 8:08

«Древу» разрешили застроить небоскребами территорию ЗИМа в Самаре

Компания планирует возвести 7 высоток
Анастасия ФИЛАТОВА
Вот такие дома появятся на площадке, где раньше располагался завод

Вот такие дома появятся на площадке, где раньше располагался завод

Власти одобрили строительство небоскребов на месте бывшего завода имени Масленникова. Их возведением займется ООО «Специализированный застройщик «Древо.ЗиМ». Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии.

Компания построит новые дома на земельном участке площадью 50 тысяч кв. м на улице Ново-Садовой. Максимальный процент застройки – 70%. Предельная высота зданий – 100 метров. Это около 33 этажей. Власти разрешили фирме урезать количество парковочных мест. По правилам, на одну квартиру приходится одно машино-место. В данном случае будет 0,65.

Насколько известно, «Древо.ЗиМ» планирует возвести 7 домов на 1944 квартиры. Средняя этажность – 21. Рядом с ЖК хотят обустроить набережную со средним и нижним променадом, к ней будет вести пешеходная зона.

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