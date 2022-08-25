Обвиняемый в коррупции экс-глава Самарского бюро МСЭ Дмитрий Драч получил должность в Москве

Судебный процесс над Дмитрием Драчем еще не завершился. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бывший глава Самарского бюро медико-социальной экспертизы получил новую должность прямо в ходе судебного процесса. Дмитрий Драч нашел работу в Москве. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

– Не без гордости подсудимый Драч сообщил суду, что теперь он работает методистом в ГБУ «Центр экстренной медицинской помощи правительства Москвы», – отметил парламентарий.

Правда, продержаться на новом месте удалось недолго. По информации Александра Хинштейна, в правительстве Москвы отреагировали на поступившую информацию. С 25 августа 2022 года Дмитрий Драч уволен из учреждения.

Напомним, экс-главу Самарского БМСЭ обвиняют в злоупотреблении полномочиями и крупном ущербе бюджету, который составил порядка 280 миллионов рублей. По версии следствия, он приобрел несколько объектов недвижимости, часть из которых нельзя было использовать.

В июле 2022 года суд утвердил обвинительное заключение по делу Дмитрия Драча. Сообщалось, что ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре утвердили обвинительное заключение по делу бывшего главы регионального Бюро медико-социальной экспертизы (подробности)