В Самаре утвердили обвинительное заключение по делу бывшего главы регионального Бюро медико-социальной экспертизы

Дмитрию Драчу предъявили обвинение

В Самаре утвердили обвнительное заключение по делу Дмитрия Драча, экс-главы регионального бюро Бюро медико-социальной экспертизы. Уголовное дело на него завели по обвинению в превышении полномочий. Расследование дела было завершено в июне. Дело завели в 2019 году за многомиллионный ущерб, который чиновник нанес бюджету региона и страны своими действиями. По версии следствия, он приобрел несколько объектов недвижимости, часть из которых нельзя было использовать.

Как сообщил на своей странице в соцсети депутат Госдумы Александр Хинштейн, по предъявленному обвинению (ч. 3 ст. 258 УК РФ), Драчу грозит до 10 лет лишения свободы.

- Несколько лет я добивался, чтобы этот человек - наконец ответил за нанесённый им многомиллионный ущерб казне. Первоначально, несмотря на все доказательства вины, влиятельные заступники Драча сумели вывести его из уголовного дела и даже реабилитировать, - отметил Хинштейн.

Напомним, что разбирательства по делу длились долго. К первоначальному обвинению добавлялись новые эпизоды, причем депутат отслеживал каждый шаг по делу. Изначально же проверяющие не нашли признаков причастности Дмитрия Драча к исчезновению бюджетных средств.