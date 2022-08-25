В Самаре стали известны подробности пожара на улице Чернореченской

Самарцы отмечают, что дым видно с большого расстояния. Фото: Максим Алексеев

Пожарные службы продолжают борьбу с огнем, который вспыхнул вечером 25 августа на улице Чернореченской. Здесь загорелся двухэтажный заброшенный дом. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, возгорание началось около 17:53. Пожар произошел в доме №8.

– Прибывшие на место пожара подразделения установили, что горят перекрытия на втором этаже с выходом на кровлю. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров, – информируют в ГУ МЧС по региону.

Пожар присвоен ранг 1 БИС. На месте ЧП работают 77 человек, задействовано 23 единицы техники. Отмечается, что угрозы распространения огня нет. Дом расселен, при пожаре никто не погиб и не пострадал.