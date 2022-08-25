В Самаре появилось видео пожара на ул. Чернореченской, где загорелся двухэтажный дом

Возгорание началось в 17:53, борьба с огнем продолжается. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В Самаре появились кадры крупного пожара, который произошел вечером 25 августа на улице Чернореченской. Здесь загорелся двухэтажный расселенный дом. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Видео с места возгорания «КП-Самара» прислали очевидцы.

На записи видно, что от загоревшегося дома идут большие клубы коричневого дыма. Они охватили крышу и верхний этаж – дым буквально вырывается из окон.

– Дом расселили в прошлом году. Насколько известно, его подожгли люди без определенного места жительства, – сообщил «КП-Самара» очевидец.

Отметим, что настоящая причина пожара пока неизвестна. На месте ЧП работают 77 человек, задействовано 23 единицы техники. Погибших и пострадавших нет.