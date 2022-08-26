В Чапаевске произошел крупный пожар в нежилом здании на ул. Пионерской

Очевидцы делились кадрами с места ЧП. Фото: vk.com/cvk999

Вечером 25 августа пожарные службы работали в Чапаевске. На улице Пионерской, 2, загорелось здание. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Сообщение о возгорании поступило в 20.07. Огонь охватил территорию площадью 400 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу вызова – Пожар №2.

– На улице Пионерской,2, горело неэксплуатируемое здание. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась, – информируют в ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что с огнем боролись 80 человек, было привлечено 25 единиц техники. Пожар был локализован в 01.51. Ликвидировать его удалось только в 05.04, к тому времени площадь возгорания достигла 800 квадратных метров.

Напомним, еще один крупный пожар произошел 25 августа в Самаре. На улице Чернореченской вспыхнул двухэтажный дом. Возгорание пришлось тушить несколько часов.