Четыре трамвая изменят схему движения из-за перекрытия ул. Гаражной в Самаре

Временно изменят схему движения трамваи №№ 2, 4, 13 и 23 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 27 августа 2022 года, в Самаре перекроют движение по улице Гаражной в районе пересечения с улицей Врубеля и 4-м проездом. Из-за этого скорректируют маршруты следования общественного транспорта — трамваев №№ 2, 4, 13 и 23.

— Движение будет ограничено в районе дома № 22 по улице Гаражной из-за работ на теплотрассе. Срок — с 6:00 27 августа до 6:00 до 30 августа 2022 года, — сообщили в департаменте транспорта Самары.

На время перекрытия участка трамвай № 2 будет ходить по схеме: Юнгородок — Дом печати — Юнгородок; № 13 Костромской переулок — Дом печати — Костромской переулок. Трамваи № 4 и 23 будут ездить через Постников овраг, по проспекту Ленина, до ж/д вокзала, затем до автостанции «Аврора», станции метро «Победа» и до Дома печати. В обратную сторону — аналогично.