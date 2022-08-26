Движение троллейбусов № 13 отменили из-за ремонта теплотрассы на ул. Стара-Загора в Самаре

Троллейбус отменили на время ремонта теплотрассы Фото: Яндекс. Карты

В пятницу, 26 августа 2022 года, в Самаре перекрыли движение транспорта по улице Стара-Загора. Причина — ремонтные работы на теплотрассе в районе дома № 121 (неподалеку от пересечения с улицей Ново-Вокзальной). Из-за этого ряд автобусов и троллейбусов направили в объезд, а маршрут одного «рогатого» и вовсе временно отменили.

- С 5:00 26 августа до 18:00 30 августа 2022 года отменено движение троллейбуса № 13 «Завод «Экран» - Кинотеатр «Шипка», - сообщили в городской администрации.

Автобусы № 23, 37, 47, 56, 213 временно курсируют не по Стара-Загоре, а по улице Фадеева. Троллейбусы № 17, 19 и 20 направили по Московскому шоссе и проспекту Кирова.

Напомним, с 26 августа 2022 года перекрыта и улица Советской Армии в районе пересечения с улицей Антонова-Овсеенко, а завтра ограничат проезд по участку улицы Гаражной. Там будут вестись ремонтные работы на теплотрассах. Срок окончания — 30 августа 2022 года.