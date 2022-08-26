Почти полностью сровняли с землей: что осталось от ТЦ «Колизей» в Самаре к концу лета 2022

Старейший самарский торговый центр уходит в небытие Фото: Скриншот с видео

В Самаре близится к завершению снос старейшего в городе торгового центра - «Колизея». От здания почти ничего не осталось. Рабочие заканчивают разбирать его основание. Совсем скоро некогда известную постройку полностью сровняют с землей. Видеоблогер Евгений Щекин показал с воздуха, как выглядит площадка в конце августа 2022 года.

- Очень жаль. Хорошее было здание, редкой архитектуры. Можно было бы его отремонтировать и благоустроить, а потом сделать там галерею и устраивать выставки, - комментируют ролик самарцы.

- Или можно было там сделать шикарный спортивный комплекс со множеством секций: по единоборствам, по легкой и тяжелой атлетике, танцевальные студии. И название как раз подходящее! - считают другие интернет-пользователи.

Напомним, ТЦ «Колизей» работал в Самаре с 1994 года. После появления в городе более современных торговый центров он стал приходить в упадок. Постепенно интерес к нему среди жителей пропал. Однако сообщения о сносе здания горожан не обрадовали.

«Колизей» начали разбирать в апреле 2022 года. Делали это поэтапно, поскольку разом разрушить его нельзя из-за близости жилых домов. Сейчас от здания осталась только подземная часть. Совсем скоро не станет и ее. Площадку приведут в порядок и подготовят к новому строительству. Ранее сообщалось, что на этом участке могут вырасти многоэтажки.